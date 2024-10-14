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繼上周重貶2.19角後，新台幣兌美元今（14）日早盤在美元指數衝上103及中國宣布發動「圍台軍演」之下，進一步貶破32.2元，不過，貶幅有限，最低下探32.214元，貶值3.2分，目前拉回平盤上下震盪。由於市場認為，美國經濟仍有一定韌性，在通膨持續降溫、就業市場沒有明顯疲軟下，預期美國聯準會（Fed）11月只會降息1碼，美元指數也衝上近2個月高點，來到103價位。在美元走揚之下，亞洲主要貨幣兌美元續弱，其中日圓逼近150，今日早盤一度來到149.365兌1美元，目前在149.2附近震盪，韓元兌美元也下探1353.22，離岸人民幣兌美元見7.8831價位。至於新台幣兌美元上周重貶2.19角後，在美元續強及中國宣布圍台軍演之下，今日持續走貶，以32.19元、貶值0.8分開出，隨後進一步下探32.214元，貶值3.2分，雖然台股開高後一度翻黑跌102點，目前拉回平盤上下震盪，新台幣貶幅也有限，拉回在32.195元震盪整理。