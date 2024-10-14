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▲蕭敬騰（中）、林有慧（左）補辦婚禮，找來資深女星張小燕（右）當證婚人上台致詞。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲林有慧的爸爸就是男星林光寧（左2），他身穿粉色西裝，坐輪椅現身婚禮會場。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲林光寧（左）生病前體態較為圓潤，如今整個人瘦一大圈。（圖／台北經紀人交流協會提供）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆Summer（林有慧）登記結婚1年，昨（13）日在台北補辦婚禮，現場眾星雲集，證婚人請到演藝圈一姐張小燕。張小燕表示，新娘的爸爸就是資深男星林光寧，兩人當年曾是「同事」，她也算從小看著Summer長大；因中風不良於行的林光寧，當天也穿著粉色西裝坐輪椅出席婚禮，到場見證女兒一生最重要的時刻。蕭敬騰與Summer的婚禮在台北萬豪酒店舉行，當天許多巨星到場祝賀，證婚人張小燕也上台說道，自己與Summer的爸爸林光寧曾經一起共事，她看著Summer長大，成為如此能幹、了不起的女生，除了非常感慨以外，張小燕也開玩笑說：「我想誰將來做她老公，不容易，真的沒想到是你（蕭敬騰）」，讓現場眾人笑翻。除了各路明星外，蕭敬騰與Summer的家長也都到場見證這重要時刻，75歲的林光寧因中風不良於行、手部萎縮，但他仍換上粉色西裝，坐著輪椅登台。蕭敬騰的爸爸則拿起麥克風致詞，對林光寧道謝：「謝謝你把你的女兒送給我家，非常感激你們」，同時也向Summer喊話：「妳老爸也老了，你們要添丁」，頗有催生意味。其實林光寧除了參加女兒婚禮，生病的他在證婚時也親力親為，緩緩拿著筆艱難的在兩人的結婚證書上簽名，當時Summer就曾發文向父母道謝：「謝謝我們的爸爸媽媽和家人的支持和祝福，這對我們來說，彌足珍貴，兩位父親滿臉笑意的為我們簽下結婚證書，兩位母親滿臉笑意的在旁叮嚀爸爸要簽的工整好看，我們收獲的，不只是彼此，而是彼此的所有」。而林光寧在演藝圈也曾有過風光過往，他在18歲時加入「雷鳥合唱團」，同時也是秀場經紀人，還演過多部熱門電視劇，包括《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》等，還曾在偶像劇《轉角遇到愛》中，飾演男主角羅志祥（飾秦朗）的岳父，更參與過鄧麗君金曲音樂會全國巡演。Summer也因從小跟著爸爸工作，耳濡目染才成為經紀人、與蕭敬騰相識，不僅事業登頂也因此收穫愛情，成為佳話。