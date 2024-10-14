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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰，紐約大都會今（14）日客場迎戰洛杉磯道奇，大都會推出日籍強投千賀滉大先發，但千賀此役控球嚴重迷航，用球數30顆中僅有10顆是好球，投出4次保送失3分，最終千賀僅投1.1局就黯然退場，由Reed Garrett接替投球任務。千賀在一局下讓大谷翔平擊出內野滾地球出局後，連續投出3次保送形成滿壘，解決Will Smith後，被Max Muncy擊出安打失2分，隨後又出現暴投，但最後還是解決Enrique Hernández，結束1局下半。2局下大都會選擇讓千賀續投，結果千賀面對首名打者Gavin Lux又投出保送，Tommy Edman利用短打推進跑者後，大谷擊出安打，打回道奇第3分，大都會此時決定換投，最終千賀此戰留下1.1局，4次保送失3分，共計用了30球其中只有10顆是好球。道奇本場比賽推出Jack Flaherty先發，Flaherty狀況大好，3局已飆出4K，目前比賽進行到3局下，道奇暫時以3:0領先大都會。