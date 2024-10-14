迎接新的週一上班日，今（14）日白天各地陽光露臉，天氣晴朗還有些悶熱，僅午後在南台灣和山區要小心雷陣雨的出現，可以好好享受不錯的天氣，週二週三（10/15、10/16）「北方大陸冷高壓」南下，會替台灣帶來些許水氣，降雨範圍變廣，週四、週五（10/17、10/18）天氣再回歸穩定，週六（10/19）將有新一波東北季風。
天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天因為受「高壓迴流偏東風」且環境水氣較少影響，各地晴時多雲天氣，山區有午後雷陣雨，各地白天高溫普遍都在30度以上，夜晚低溫22至25度，日夜溫差還算大。
林孝儒說明，週二、週三北方大陸冷高壓南下，會替台灣帶來東北風，但強度較弱、對天氣影響有限，中南部依舊晴時多雲，山區有午後雷陣雨，大台北、基隆、北海岸、宜蘭將有局部短暫陣雨，但降雨量級在大雨以下；氣溫則是變化不大，僅北部、東北部因降雨、雲量多，高溫降至28至30度。
週四、週五天氣回穩，週末則有新一波東北季風增強，預測對中南部影響小，不過，北部及東部週六起還會「鋒面通過」，東北季風南下增強之後，將轉「陰陣雨天氣」，氣溫也會轉涼，「降雨時間長，溫度有感下降」，已安排週末活動的民眾務必注意。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林孝儒說明，週二、週三北方大陸冷高壓南下，會替台灣帶來東北風，但強度較弱、對天氣影響有限，中南部依舊晴時多雲，山區有午後雷陣雨，大台北、基隆、北海岸、宜蘭將有局部短暫陣雨，但降雨量級在大雨以下；氣溫則是變化不大，僅北部、東北部因降雨、雲量多，高溫降至28至30度。
週四、週五天氣回穩，週末則有新一波東北季風增強，預測對中南部影響小，不過，北部及東部週六起還會「鋒面通過」，東北季風南下增強之後，將轉「陰陣雨天氣」，氣溫也會轉涼，「降雨時間長，溫度有感下降」，已安排週末活動的民眾務必注意。