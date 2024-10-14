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▲本週台灣大致上是溫暖且晴朗穩定的好天氣，直到週六東北季風、鋒面南下，北東降雨會增多。（圖／中央氣象署）

迎接新的週一上班日，，可以好好享受不錯的天氣，週二週三（10/15、10/16）「北方大陸冷高壓」南下，會替台灣帶來些許水氣，降雨範圍變廣，週四、週五（10/17、10/18）天氣再回歸穩定，週六（10/19）將有新一波東北季風。天氣風險公司分析師林孝儒指出，今天因為受「高壓迴流偏東風」且環境水氣較少影響，各地晴時多雲天氣，山區有午後雷陣雨，林孝儒說明，週二、週三北方大陸冷高壓南下，會替台灣帶來東北風，但強度較弱、對天氣影響有限，中南部依舊晴時多雲，山區有午後雷陣雨，；氣溫則是變化不大，僅北部、東北部因降雨、雲量多，高溫降至28至30度。週四、週五天氣回穩，週末則有新一波東北季風增強，預測對中南部影響小，不過，，已安排週末活動的民眾務必注意。