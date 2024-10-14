美國職棒大聯盟季後賽美聯冠軍戰G1將於明（15）日早上7點38分開打，由紐約洋基對上克里夫蘭守護者，今（14）日雙方先發投手人選也出爐，洋基將推出Carlos Rodon先發，而守護者則是派出例行賽僅先發3場的老將Alex Cobb。

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Cobb今年春訓因肩膀發炎錯過開季，在季中被舊金山巨人交易至守護者，Cobb直到8月9日才迎來本季初登板，今年例行賽僅投3場先發，拿下2勝1敗、防禦率2.76，WHIP1.04。

今年季後賽表現不佳　Cobb依舊獲得教練團信任

在美聯分區系列賽對上老虎時，Cobb曾在G3掛帥先發，但他僅投3局就失掉2分，最終守護者以0:3不敵老虎，守護者在美聯冠軍戰G1推出Cobb，這樣的選擇令不少球迷感到意外。

值得一提的是洋基在美聯冠軍戰G1推出Rodon先發，但Rodon在加入洋基後，還沒有對決過守護者，而洋基王牌Gerrit Cole預計將在G2先發，G3則是Clarke Schmidt。

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