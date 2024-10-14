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總統賴清德在國慶演說釋出維護兩岸和平、穩定的善意，更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等面向合作，共同追求和平共榮，但中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將發動「聯合利劍-2024B」圍台，在台灣周邊海、空域從事軍演。對此，陸委會強調，面對中共近日進一步對台的政軍經等威脅，中華民國絕不退縮、更不會屈從。陸委會表示，中共今日在台海周邊海、空域再次對台進行針對性軍演，重施故技對台武力威脅，對於中共無視我政府善意，無視兩岸人民對於和平的渴望，倒行逆施採取危害區域海空域安全，破壞台海現狀，企圖侵犯我國家主權及威脅台灣人民生命財產安全的不理性行徑，予以強烈譴責。陸委會強調，面對中共近日進一步對台的政軍經等威脅，中華民國絕不退縮、更不會屈從。我國軍對於中共動態已予全程掌握、強化戰備，有保國衛民的充分準備，籲請國人安心。陸委會重申，中華民國的存在是客觀不容否認的事實，賴清德已在國慶演說中釋放善意，願與中共一起擔負維持台海和平的責任。陸委會再次強調，中共不放棄武力犯台、發起對台針對性軍演是對台海、印太區域安全情勢，乃至於全世界民主和平的公然挑釁。對岸蔑視國際法及聯合國憲章和平原則，已暴露其意圖主宰地緣政治、威脅國際秩序之事實，更印證其所謂全球安全倡議只是個謊言。陸委會呼籲國際社會嚴正看待、團結抵禦專制極權陣營對全球民主社會的威脅；也奉勸北京當局早日認清兩岸互不隸屬現狀、停止窮兵黷武的霸權作為，回歸和平理性與台灣民選合法政府進行對話化解分歧。