我是廣告 請繼續往下閱讀

（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天指控北韓派遣士兵到俄羅斯部隊，並再次呼籲國際社會馳援，以避免「一場更大的戰爭」。法新社報導，澤倫斯基在晚間例行談話中說：「我們看到俄羅斯和愈來愈多諸如北韓的政權結盟。」他說：「這不再僅是運送武器而已，而是貨真價實地從北韓派遣人員到占領者（俄羅斯）的軍隊。」他說：「顯然地，在這樣的情況下，我們與夥伴的關係需要更進一步強化，前線需要更多支援。」他在今天的談話中說：「當我們提及烏克蘭需要更多長程戰力，部隊需要更多決定性的支援時，並非只是開立軍備清單而已。」「這涉及加強施壓侵略者，力道必須強過俄羅斯抵擋範圍。這攸關避免一場更大的戰爭。」今天稍早，俄軍表示已拿下另一個烏東村莊，並延續數週來的路線，持續向重鎮波克羅夫斯克（Pokrovsk）挺進。俄軍多個月來一步步向頓內茨克州（Donetsk）西部推進；基輔當局週末期間表示，戰局「十分艱困」。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1131014