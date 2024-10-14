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中共今（14）日清晨宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。對此，陸委會主委邱垂正稍早受訪時直言，聯合利劍B軍演完全無視我政府釋出的善意，也無視台灣人對和平的渴望。中國解放軍東部戰區今天清晨在微博發文，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，開展聯合「利劍-2024B演習」，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。對此，邱垂正稍早回應，中國大陸對台灣發起聯合利劍B軍演，完全無視我政府釋出的善意，也無視台灣人對和平的渴望。邱垂正認為，軍演對台海局勢在投下嚴重威脅，也是對現狀一種迫害，再再證明台海不安，都來自於中國霸權、施壓，希望中國正視台灣存在，正視台灣人民對民主價值的堅持，國軍將全程掌握保家衛國，請國人放心。