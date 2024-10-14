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▲王品集團10月起與foodpanda獨家合作，期待透過強強聯手，擴大外送業績。（圖／王品提供）

▲交通部日前預告修法，將增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，先傳有傳出起跳價改為60元，對此，交通部日前有澄清，目前都還在搜集意見階段尚未定案。（圖／NOWnews資料照）

foodpanda之前在中午時間推出限時限區免外送費費大獲好評，今再推宵夜場，於今（14）日至 10 月 20 日，每日 20:00 至 23:00，台北市、新北市、桃園市、新竹市及高雄市地區的用戶只需在指定時段內下單，即可享受不限次數免外送服務費的優惠，同時可參加「iPhone 16 Pro 雙挑戰」集點活動，在免外送服務費時段內，每完成一筆滿 399 元的美食外送或滿 599 元的生鮮雜貨訂單，就有機會抽iPhone 16 Pro，訂單數最多的前 10 名，更是直接送上一台iPhone 16 Pro。foodpanda近期活動頻繁，月初宣布和王品集團合作，旗下21個餐飲品牌、超過300家餐廳，可透過foodpanda送達消費者家中，即日起至10/31期間，用戶輸入指定優惠碼「王品五百」即可領取500元專屬美食金，於王品集團旗下指定餐廳品牌消費滿額，還能享有專屬優惠。此外，今再宣布推出限時限區免外送服務費優惠，先前有在中午時段推出過類似活動，大獲好評，一連舉辦多次，這次首度改為宵夜場，今（14）日至 10 月 20 日，每日 20:00 至 23:00，台北市、新北市、桃園市、新竹市及高雄市地區的用戶在指定時段內下單，訂購美食外送享指定店家免外送服務費，預料可以帶來一波非會員的下單，同時也有望拉攏Uber Eats用戶。除了優惠之外，運費是否調漲也相當值得關注。交通部9日預告修正修法，將增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，修法通過後，未來外送業者應依循新法收費，收費的部分，先前全國外送產業工會曾建議每單運費60元起跳，但現行運費最高價大約60元，若天花板變成起跳價，修法過後的價格恐怕讓民眾點不下去外送。對此，交通部日前有澄清，目前都還在搜集意見階段，最低運費漲到60元並未定案。外送產業工會也提到具體金額，會由工會與主管機關協商決議。