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越南經濟在近期逐漸回溫，亞馬遜全球銷售越南公司（Amazon Global Selling Vietnam ）9日在河內舉行「2024年跨境電商峰會」，會中提及2023年全球電子商務零售銷售預測是5.8兆美元（約186兆元台幣），未來幾年預計將成長39%，目標是2027年前超過8兆美元（約257兆元台幣）。根據《越南新聞（Vietnam News）》報導，亞馬遜全球銷售越南公司執行長成吉載（Gijae Seong）9日在峰會中不僅提到越南企業利用電商平台成功拓展國際市場的表現，亞馬遜越南公司也承諾將繼續協助越南品牌拓展海外市場，推動跨境電子商務發展。顧問公司Access Partnership最新報告顯示，越南的B2C電子商務，即企業直接銷售產品或服務給終端消費者，總出口價值在2023年達到86兆越南盾（約1114億台幣），其中小型和微型企業貢獻了26%。93%受訪的小型和微型企業表示，電子商務對他們的出口業務相當重要，沒有電子商務，根本無法出口產品或服務。為此，越南政府也將跨境線上貿易整合至「2021年至2025年的全國電商發展計畫」，進一步推動以電商平台拓展越南企業的海外業務。成吉載更進一步說明，越南賣家在亞馬遜上的產品銷售數量成長逾300%，參加亞馬遜品牌登記計畫的越南賣家數量成長了35倍。在亞馬遜上的越南賣家中，成長最快的5大產品類別包括健康與個人護理、家庭、廚房、服裝和美容類別。