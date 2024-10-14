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美國職籃（NBA）季前熱身賽，今（14）日紐約尼克在主場對上明尼蘇達灰狼，此戰也是Donte DIvincenzo與Karl-Anthony Towns互換球隊後首次對上老東家，但DIvincenzo似乎對自己被交易耿耿於懷，在一次罰球中，向尼克總教練Tom Thibodeau怒喊：「謝謝你的交易，這就是他們讓你掌權的後果」。並在賽後與Jalen Brunson的爸爸發生激烈口角衝突。尼克今日對上灰狼，DIvincenzo此戰火力全開，上場26分鐘，砍下15分3籃板7助攻，但DIvincenzo對於自己被交易到灰狼依舊感到不滿，在比賽一次罰球中，向尼克總教練Thibodeau怒喊「謝謝你的交易，這就是他們讓你掌權的後果」，兩隊火藥味瞬間拉滿。賽後兩隊擁抱致意時，擔任尼克助教的Rick Brunson發生口角衝突，Jalen Brunson只能尷尬拍拍DIvincenzo的肩膀，並將他拉離現場，相較於DIvincenzo的火爆場面，Anthony Towns與灰狼則是溫馨許多，Anthony Towns此戰拿下16分16籃板的雙十表現，賽後也和Anthony Edwards互換球衣，並合照留念。尼克在休賽季選擇拆散維拉諾瓦4劍客，拿出Julius Randle、DiVincenzo與灰狼換回Karl-Anthony Towns，這樣的決定讓DiVincenzo感到不滿，從今天DiVincenzo向Thibodeau的喊話中，可以得知此次交易案的幕後推手，就是Thibodeau。而Josh Hart在先前接受採訪時，表示球隊會失去DiVincenzo都要怪在前尼克中鋒Isaiah Hartenstein身上，但Hart並未說明原因，讓許多球迷一頭霧水，也讓整起交易案再次蒙上一層陰影。