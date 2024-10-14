中高齡勞工有豐富的工作經驗、穩定性高，但可能因為體能或臨場反應等因素，影響雇主進用意願，勞動部祭出「僱用獎助措施」，最多可領18萬元獎勵金，提升雇主聘僱「高年級實習生」意願。
台南54歲「小黎姐」（化名）原先進駐大賣場據點賣服飾，一做就是15年，心想年近60歲，再辛苦幾年就能退休享清福，不料前東家突然結束營業，令她錯愕直呼「實在很晴天霹靂！」
她說，在這個年紀失業，令人不知所措，幸好永康就業中心協助請領失業給付，得以暫度難關，但因過去只有售貨經驗，加上年齡稍長，找工作真的好難。在永康就業中心協助下，利用「僱用獎助措施」提升雇主進用意願，推介小黎姐至台南「3皇3家」餐飲公司從事外場與內場備菜工作，順利展開人生第二春。
小黎姐表示，工作內容是全新領域，「剛開始上班時，有點害怕，常擔心到失眠」，同事大多是年輕人，動作態度快狠準，她則必須克服老花不便、手腳太慢，起初很擔心反應不夠快而拖累夥伴。
幸好雇主及同事都很幫忙，還配合她調整步調，相當窩心，令她盡快適應職場。小黎姐指出，很感謝公司從上到下都很友善、願意接納，尤其跟年輕人一起共事，心態整個都年輕了起來。
此外，特別感謝永康中心就服員，原以為政府補助很難請領，沒想到就服員都很親切地協助處理問題，「讓我從失業到就業都倍感安心。」
雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡勞工有豐富的工作經驗、穩定性高，但可能因為體能或臨場反應等因素，影響雇主進用意願，勞動部為鼓勵雇主提升僱用中高齡及高齡者勞工意願，推動「僱用獎助措施」，雇主僱用經公立就業機構推介中高齡及高齡勞工，僱用連續滿30日以上及符合相關條件，核發雇主僱用每人每月最高1.5萬元、最長12個月，最多可領18萬元獎勵金。
相關資訊可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，或至轄下各就業中心洽詢。
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她說，在這個年紀失業，令人不知所措，幸好永康就業中心協助請領失業給付，得以暫度難關，但因過去只有售貨經驗，加上年齡稍長，找工作真的好難。在永康就業中心協助下，利用「僱用獎助措施」提升雇主進用意願，推介小黎姐至台南「3皇3家」餐飲公司從事外場與內場備菜工作，順利展開人生第二春。
小黎姐表示，工作內容是全新領域，「剛開始上班時，有點害怕，常擔心到失眠」，同事大多是年輕人，動作態度快狠準，她則必須克服老花不便、手腳太慢，起初很擔心反應不夠快而拖累夥伴。
幸好雇主及同事都很幫忙，還配合她調整步調，相當窩心，令她盡快適應職場。小黎姐指出，很感謝公司從上到下都很友善、願意接納，尤其跟年輕人一起共事，心態整個都年輕了起來。
此外，特別感謝永康中心就服員，原以為政府補助很難請領，沒想到就服員都很親切地協助處理問題，「讓我從失業到就業都倍感安心。」
雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡勞工有豐富的工作經驗、穩定性高，但可能因為體能或臨場反應等因素，影響雇主進用意願，勞動部為鼓勵雇主提升僱用中高齡及高齡者勞工意願，推動「僱用獎助措施」，雇主僱用經公立就業機構推介中高齡及高齡勞工，僱用連續滿30日以上及符合相關條件，核發雇主僱用每人每月最高1.5萬元、最長12個月，最多可領18萬元獎勵金。
相關資訊可上雲嘉南分署官網（https://yct168.wda.gov.tw/）查詢，或至轄下各就業中心洽詢。