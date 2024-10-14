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中共解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演，對此國安單位早有因應，於臉書粉專「國防部發言人」釋出影片對國人信心喊話，強調國軍嚴陣以待，全體官兵堅定「自己國家自己守護」信念，矢志維護國家安全與百姓福祉。中共解放軍今日凌晨宣布將發動「聯合利劍B」圍台軍演，對此國防部早有因應，於上午8時許備妥1分40秒影片「秀肌肉」展示各項火力，內容提及中共刻意升高軍事威脅，加劇兩岸緊張，片面改變現況，破壞台海穩定的肇因，面對不理性挑釁行為，面對嚴峻的敵情考驗，國軍官兵嚴陣以待。影片強調，秉持「備戰不求戰、應戰不避戰」的堅強意志，持續致力於戰備訓練，建構可恃軍事力量，打造堅強防衛韌性，為國家主權決心不變，維持台海和平穩定現況不變， 希望兩岸對等尊嚴健康有序對話交流承諾不變，守護民主自由生活方式不變。國防部也向國人信心喊話，國軍有能力、有決心、有信心確保國家安全，全體官兵堅定「自己國家自己守護」信念，矢志維護國家安全與百姓福祉。