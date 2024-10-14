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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演。對此國防部表示，對於此種不理性的挑釁行為，國防部表達強烈讉責，將派遣適切兵力應對，用實際行動守護自由民主，捍衛中華民國主權。台海再度拉警報，也激勵軍工族群股價群起走高。中共東部戰區今日清晨指出，東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位於台灣海峽、台灣北部及南部、東部展開「聯合利劍-2024B演習」，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等項目，檢驗聯合作戰能力，這是對「台獨」分裂勢力謀「獨」行徑的強力震攝。國防部指出，總統賴清德國慶演說凸顯兩岸關係現狀，以及維護台海和平穩定與人民福祉的堅定意志；更倡議未來兩岸在應對氣候變遷與防疫等面向合作，共同追求和平共榮，均為正面與積極的主張，中共所稱「挑釁滋事」完全背離事實。國防部強調，「加劇兩岸緊張破壞台海和平穩定」者，實為中共各項不理性挑釁行動；更不斷以恫嚇、威懾等手段，壓縮我國際生存空間。台海再度拉警報，激勵軍工概念股走高，其中亞航一度漲逾8%，雷虎一度漲逾5%，立端漲逾4%，晟田、寶一漲逾2%，其陽、拓凱漲逾1%。