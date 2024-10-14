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中共解放軍東部戰區今（14）日宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演。交通部長陳世凱表示，已要求民航局及航港局密切掌握海空域航機及船舶運行動態，並與相關部門緊密合作，務必確保航機飛航與船舶航行安全。中國解放軍東部戰區發言人李熹海軍大校宣布，今日將組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島南部、台島以東，進行「聯合利劍-2024B」演習，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，重點演練海空戰備警巡、要港要域封控、對海對陸打擊、奪取綜合制權等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。交通部表示，目前中方並未發布相關飛航公告或服務電報，目前亦尚無明確射擊或演訓範圍，交通部已責成民航局及航港局持續注意並即時通報，以確保臺灣空域與海域的交通運輸安全。交通部指出，目前各機場航班與各港口船舶進出港均正常，尚無異常狀況，民航局航管單位將持續密切掌握航機動態並提供航管服務，以確保臺北飛航情報區之飛航作業安全；另航港局亦透過海事中心、海岸電台加強廣播週知周邊船舶注意安全，並會同海巡署及國軍密切監視陸方船艦動態。交通部說，相關單位將密切關注及掌握本事件的相關資訊，並與相關單位通力合作，以保障民眾的生命財產安全及交通運輸的順暢運行。