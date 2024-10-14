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▲▼蕭敬騰（上圖右、下圖中）、林有慧舉行浪漫婚禮，綜藝大姐大張小燕（下圖右）當證婚人。（圖／喜鵲娛樂提供）

37歲蕭敬騰（老蕭）和大14歲經紀人林有慧（Summer）昨（13）日在台北萬豪酒店補辦婚宴，超過600位賓客與會，星光堪比三金典禮，雙方家長致詞時，蕭爸先和親家公林光寧致意，接著轉頭叮嚀老蕭：「你老爸也老了，你們要添丁！」讓新人害羞笑場。年過半百的Summer曾經被問及生子計畫，她的回答很有智慧，「生孩子是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心！」蕭敬騰的爸爸昨晚致詞時，先向林有慧的爸爸、資深藝人林光寧道謝：「謝謝你把你的女兒送給我家，非常感激你們。」說完轉頭叮囑兒子：「要注意一點，你老爸也老了！你們要添丁，要有這個希望！」公開表達想抱孫子的願望，引來全場大笑。51歲林有慧過去受訪被問到生子的話題，她露出堅定、真誠的表情，坦言：「結婚和生子，從來都不在我的努力清單中！」對於到底生不生小孩，Summer說，她與蕭敬騰這些年也都思考無數次，「對我們而言，生孩子是因為愛，不生孩子也是因為愛，但這是一個選擇，不是一個任務，請不要為我們擔心，因為我們每一天，都很開心並羨慕著我們自己的生活。」蕭敬騰去年底出席發片記者會，被問與林有慧藏愛16年才公開，該不會已經有小孩，老蕭一聽放聲大笑，接著面帶微笑沉默7秒，悠悠開口：「沒有小孩，小孩這部分，我跟Summer是比較一致的想法。」