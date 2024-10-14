我是廣告 請繼續往下閱讀

針對共軍東部戰區於今（14）日無預警宣布在台灣周邊展開「聯合利劍－2024B」軍事演習。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，台灣本島除5月「聯合利劍－2024A」的台北、台中、高雄與花蓮外，又增加了基隆嶼台東，等於將首都與台灣本島所有對外港口都納入，並畫設相應的演習區，營造戰時全面切斷台灣本島對外海空交通的態勢。揭仲表示，從目前已公布的演習區示意圖與內容，可看出這是以武力犯台作戰中的「聯合封鎖作戰」與「聯合火力打擊作戰」等二個主要作戰形態，加上「對外離島封控作戰」此一次要形態為假想場景所實施的演練，而中共海警也會加入。揭仲指出，共軍東部戰區所公布的演習內容中，「海空戰備警巡」與「要港要域封控」，演練的就是共軍海空兵力迅速前往指定戰術位置，實施「聯合封鎖作戰」來切斷台灣本島對外海空交通，並遲滯、阻止我海空軍主力的調動，破壞國軍海空軍的戰力保存計畫；尤其在東部戰區今天早上所公布的演習區示意圖中，台灣本島除5月「聯合利劍－2024A」的台北、台中、高雄與花蓮外，又增加了基隆嶼台東，等於將首都與台灣本島所有對外港口都納入，並畫設相應的演習區，營造戰時全面切斷台灣本島對外海空交通的態勢。揭仲說，至於「對海對陸打擊」與「奪取綜合制權」，應該就是演練「聯合火力打擊作戰」，攻擊目標除國軍C4ISR系統的重要設施與關鍵節點，也包括以海空兵力捕捉、殲滅國軍進行戰力保存的海空軍主力，達到盡早掌控台灣周邊制海權與制空權，替後續「聯合登島作戰」創造有利條件之目的；而遼寧號航艦戰鬥群昨天已通過巴士海峽進入台灣東面之西太平洋，不排除是演練戰時和其他海空兵力聯合，攻擊國軍海軍在西太平洋，及國軍空軍在花蓮佳山和台東石子山的戰力保存區，同時準備應付美軍可能的干預。至於軍演地區也包括外離島，揭仲研判可能是共軍針對武力犯台的先期作戰與輔助性作戰，包括對若干外離島的「封控作戰」實施演練。揭仲又說，與「聯合利劍－2024A」演習不同，東部戰區在5月23日當天早上宣布演習消息時，就已表明演習日期為23日及24日；但今天早上的「聯合利劍－2024B」則未明確說明結束日期，這究竟是代表演習只有今天一天，還是會視狀況再延長，還有待釐清。揭仲也提醒中共海警是否會利用這次演習，在中共海軍兵力的掩護與策應下，嘗試在數個不同海域跨越海峽中線執行「執法巡查」演練，建立在海峽中線以東實施管轄的事實，來支援中共對台灣海峽的法律戰？值得密切關注。