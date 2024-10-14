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▲狄鶯（左起）、孫鵬、孫安佐一家三口近年成功修復親子關係，其樂融融。（圖／狄鶯臉書）​

▲孫安佐傷勢嚴重，當時還有網友調侃：「狄鶯要衝出來了嗎？」但當天狄鶯其實沒有到場。（圖／拳願明星格鬥賽 YouTube）

▲孫安佐昨晚也發限時動態跟粉絲報平安，臉部有多處瘀青，眉骨邊緣被縫了2針，傷口不小。（圖／孫安佐IG）

「星二代」孫安佐12日在格鬥真人秀《拳願之星》與「台中燒打雞」韓森進行擂台對決，慘遭痛扁，眉骨縫了2針，鼻青臉腫的傷勢讓粉絲心疼。但一向把孫安佐當成心肝寶貝的狄鶯、孫鵬夫婦比賽當天卻未到場，孫鵬是因為人在日本工作才沒到場，至於媽媽狄鶯為何沒來？孫安佐說是他特地勸退的，「不想讓她看我上去，怕她會難過」，孝順發言讓粉絲感嘆孫安佐真的長大了。孫安佐和韓森的對決正式落幕，雖然輸了比賽，但他這次的表現讓不少粉絲讚賞：「很勇敢」、「說到做到男子漢」。孫安佐的爸爸孫鵬事後也回應自己人在日本拍戲，所以才沒到場觀賽，但他有聽到朋友轉述賽況，也說比賽受傷難免，對兒子信守承諾的態度感到讚賞。至於狄鶯為何沒有到場，孫安佐受訪時透露，媽媽原本要來看比賽，但他勸媽媽待在家就好，等他回來。孫安佐坦言：「不想讓她（狄鶯）看我上去，怕她會難過，她鐵定有嚇到」，但他認為比賽就是這樣，沒有甚麼好解釋的。孫安佐同時也曝光自己的心聲：「我不會因為她（狄鶯）哭或難過就不做自己想做的事情，我做這件事情為了自己的夢想努力，我也沒做什麼傷天害人的事」，相信媽媽會理解他。至於爸爸沒到場，孫安佐說有收到爸爸的關心訊息，「我爸滿肯定我的，說我算很帥。」孫安佐的孝順發言也讓網友大感意外，紛紛留言：「人瘋歸瘋，但真的敢上去打，不管輸贏就已經給個respect了」、「挨揍一次，但是大概不會去烏克蘭了，起碼撿回一條命，划算」、「講話比較有邏輯了，感覺比較好了」、「帥哦！拼出自己的路」、「他很勇敢做自己，證明不是媽寶」。