台北市士林區位於德行東路上的人氣宵夜名店「天母阿國香菇肉粥」，飄香24年突爆歇業，讓不少客人晴天霹靂；老闆兒子現身「天母幫」臉書社團，證實：「爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了，但最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」，發長文向粉絲告別，讓人不捨，但眾人也集氣喊聲祝福老闆早日康復。
在台北士林經營24年的「天母阿國香菇肉粥」，開門營業時間從下午5點一路到深夜凌晨2點，是鄰近百貨公司專櫃人員下班填飽肚子的首選，也是在地居民想來一頓熱騰騰宵夜暖胃必造訪的店家。從招牌香菇肉粥，到滷肉飯、紅燒肉、豬肝湯、蚵仔酥，都是圈粉無數的主打菜色，於Google評論上擁有超過1000則評論、獲得4.2顆星。
近期有饕客連續數日前往老是撲空，只見鐵捲門拉下、還發現門口堆放準備丟棄的碗盤，聽聞路人告知老闆癌症停業，難過地感嘆「再見了我的愛店，我這一生吃過最多次、打卡最多次的小吃店」。連在地「天母商圈」協會粉專也發文：「謝謝您，阿國香菇肉粥，陪伴天母人的宵夜。祝福老闆」。
而老闆兒子則現身「天母幫」臉書社團，發文證實消息。他先是透露爸爸的病目前很嚴重，而媽媽也曾病倒過，雖然康復了但也不宜太過勞累。坦言「身為兒子的我暫時沒有能力承接爸爸的手藝，爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了」。但提到最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，「雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」。
老闆兒子表示「阿國其實早該退休，但是職人總有自己的堅持，不到逼不得已是不會放棄的」。雖然說也許未來阿國會以相同或相似的方式跟大家見面，但強調「目前只希望爸爸能全心抗癌，將身體養好，未來才能再將手藝傳承下來」，感謝大家過去24年的支持。還透露雖然爸爸不看手機，但會將大家的祝福轉告他。
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近期有饕客連續數日前往老是撲空，只見鐵捲門拉下、還發現門口堆放準備丟棄的碗盤，聽聞路人告知老闆癌症停業，難過地感嘆「再見了我的愛店，我這一生吃過最多次、打卡最多次的小吃店」。連在地「天母商圈」協會粉專也發文：「謝謝您，阿國香菇肉粥，陪伴天母人的宵夜。祝福老闆」。
而老闆兒子則現身「天母幫」臉書社團，發文證實消息。他先是透露爸爸的病目前很嚴重，而媽媽也曾病倒過，雖然康復了但也不宜太過勞累。坦言「身為兒子的我暫時沒有能力承接爸爸的手藝，爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了」。但提到最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，「雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」。
老闆兒子表示「阿國其實早該退休，但是職人總有自己的堅持，不到逼不得已是不會放棄的」。雖然說也許未來阿國會以相同或相似的方式跟大家見面，但強調「目前只希望爸爸能全心抗癌，將身體養好，未來才能再將手藝傳承下來」，感謝大家過去24年的支持。還透露雖然爸爸不看手機，但會將大家的祝福轉告他。