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▲天母阿國香菇肉粥在地飄香24年，是不少人宵夜首選。（圖／翻攝自Google Map）

▲24年宵夜名店「天母阿國香菇肉粥」現已永久歇業。（圖／翻攝自Google Map）

▲「天母商圈」協會粉專也發文祝福老闆。（圖／翻攝自Facebook）

台北市士林區位於德行東路上的人氣宵夜名店「天母阿國香菇肉粥」，飄香24年突爆歇業，讓不少客人晴天霹靂；老闆兒子現身「天母幫」臉書社團，證實：「爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，一天工作15個小時是常態，罹癌約三年了，但最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，雖然全家人都盡力在幫助他讓他能夠多休息一些。但爸最後還是撐不住了」，發長文向粉絲告別，讓人不捨，但眾人也集氣喊聲祝福老闆早日康復。在台北士林經營24年的「天母阿國香菇肉粥」，開門營業時間從下午5點一路到深夜凌晨2點，是鄰近百貨公司專櫃人員下班填飽肚子的首選，也是在地居民想來一頓熱騰騰宵夜暖胃必造訪的店家。從招牌香菇肉粥，到滷肉飯、紅燒肉、豬肝湯、蚵仔酥，都是圈粉無數的主打菜色，於Google評論上擁有超過1000則評論、獲得4.2顆星。近期有饕客連續數日前往老是撲空，只見鐵捲門拉下、還發現門口堆放準備丟棄的碗盤，聽聞路人告知老闆癌症停業，難過地感嘆連在地而老闆兒子則現身「天母幫」臉書社團，發文證實消息。他先是透露爸爸的病目前很嚴重，而媽媽也曾病倒過，雖然康復了但也不宜太過勞累。坦言「身為兒子的我暫時沒有能力承接爸爸的手藝，爸爸有自己的堅持，他對品質的要求很高，」。但提到最近身體狀況急轉直下，已經站不太住，老闆兒子表示雖然說也許未來阿國會以相同或相似的方式跟大家見面，但強調「目前只希望爸爸能全心抗癌，將身體養好，未來才能再將手藝傳承下來」，感謝大家過去24年的支持。