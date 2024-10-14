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MLB美國職棒大聯盟國家聯盟冠軍系列賽G1於今（14）日開打，道奇隊球星大谷翔平在主場對上紐約大都會的比賽中棒打千賀滉大，單場4打數敲出2支安打、打回1分打點，有1次保送，首趕回溫。道奇隊的「大嫂團」今天也齊聚一堂為球員們應援喝采，大谷翔平妻子田中真美子也有到場，她低調站在中後方，仍被球迷直接認出。道奇隊球員的妻子們今天在球場旁合影，並分享到「Dodger Wives」IG帳號上，在照片中間右後方也可以看到田中真美子，29名「大嫂團」成員看起來都相當開心。「Dodger Wives」是由道奇隊球員的妻子經營的Instagram帳戶，經常分享球員妻子們聚會日常，讓球迷能一窺球員與家庭成員相處的趣事。大谷翔平在與聖地牙哥教士隊的分區系列賽中，5場比賽打擊率為2成， 共擊出4支安打，1發全壘打，打回4分打點，狀態略為低迷。今天大都會的先發投手千賀滉大在談到對戰大谷的策略時笑著表示，他認為沒有人會在賽前說這些，但也表示會盡自己最大的努力去做能做的事。不過千賀滉大此役控球完全失準，投不滿2局就退場，2局下被大谷翔平敲出帶有打點的安打後就被換下場。大谷翔平在第2局壘上有人時的適時一擊，是讓千賀被換下場的最後一根稻草。千賀滉大今天只投1又1/3局，30球中只有10球是好球，投出4次保送。反觀道奇隊先發投手Jack Flaherty此役發揮非常出色，他7局的投球只被敲出2支安打，送出6次三振，沒有失分，使用98球。道奇隊在本系列賽很可能會在某一戰再次採取牛棚車輪戰，因此Flaherty吃下大量局數，對於後續表現也有所助益。