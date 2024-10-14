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▲有人發現「隱藏天才」（左）竟意外撞臉「水果奶奶」（右），貼文在網路上掀起熱議。（圖／Threads）

▲「隱藏天才」在第１輪淘汰賽以「橄欖油香蒜義大利麵」成功晉級，最終卻在敗部復活戰落敗。（圖／隱藏天才IG）

南韓實境節目《黑白大廚》播出後人氣爆棚，討論度不斷，而近期有人發現，其中1名綽號叫「隱藏天才」（金泰成）的參賽者竟撞臉由台灣男星趙自強扮成的「水果奶奶」，意外在網路上掀起熱議，笑翻一票粉絲。近日有人在Threads上曬出兩張照片，其中1張是隱藏天才，另1張則是經過後製的「水果奶奶」，對比下來可發現，2人外貌上極為相似，尤其在眼鏡和眼睛的部分簡直一模一樣。貼文曝光後瞬間引發熱議，許多粉絲也紛紛留言直呼：「難怪我一直覺得好眼熟」、「好好笑真的很像」、「原來是水果奶奶！一直覺得他很像某個人但是一直想不到。」綽號叫「隱藏天才」的黑湯匙廚師金泰成，在節目中展現不輸一流廚師的好手藝，他在第1輪淘汰賽中憑藉「橄欖油香蒜義大利麵」擄獲評審的心，成功晉級，網路上還颳起一陣學煮義大利麵的風潮。「隱藏天才」雖然一路挺進團體挑戰賽，最終卻在敗部復活戰落敗，也令不少觀眾大呼可惜。