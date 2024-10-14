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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰G1，洛杉磯道奇今（14）日主場對上紐約大都會，大都會先發投手千賀滉大此戰控球失準，僅投1.1局就送出4次保送失3分，反觀道奇先發投手Jack Flaherty繳出7局無失分飆6K，加上打線大爆發灌進9分，終場道奇就以9:0完封大都會，拿下國聯冠軍戰G1，大谷翔平此戰繳出雙安1打點的表現。千賀在一局下讓大谷翔平擊出內野滾地球出局後，連續投出3次保送形成滿壘，解決Will Smith後，被Max Muncy擊出安打失2分，隨後又出現暴投，但最後還是解決Enrique Hernández，結束1局下半。2局下大都會選擇讓千賀續投，結果千賀面對首名打者Gavin Lux又投出保送，Tommy Edman利用短打推進跑者後，大谷擊出安打，打回道奇第3分，大都會此時決定換投，最終千賀此戰留下1.1局，4次保送失3分，共計用了30球其中只有10顆是好球。4局下道奇攻勢再起，Tommy Edman敲安後，大谷敲出二壘安打，送回壘上的Tommy Edman，之後他自己也被Freddie Freeman打回來得分，道奇隊6：0領先。5局後大都會投手穩住陣腳，未再丟分，但打線依舊熄火，8局上大都會1人出局攻佔1、2壘，Daniel Hudson先是讓Francisco Lindor擊出外野飛球出局，隨後三振Mark Vientos成功化解危機。8局下，Enrique Hernández先是敲出安打，下一棒Kevin Kiermaier敲出內野滾地球，大都會一壘手Pete Alonso傳二壘發生失誤，道奇攻佔1、2壘，打擊輪到大谷，大都會投手José Buttó連續投出4顆壞球，Betts在滿壘情況下，掃出二壘安打，壘上三名跑者都回來得分，道奇取得9:0領先。9局上道奇換上Ben Casparius登板投球，Casparius順利拿下3個出局數，道奇終場就以9:0擊敗大都會，拿下國聯冠軍戰G1。