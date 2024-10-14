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高雄監獄於2015年間，發生受刑人挾持人質奪槍越獄案，時任典獄長陳世志因此遭降2級改敘。陳世志3年前退休，本月8日，在左營某健身房大眾池內，突然失去意識送醫不治，享壽70歲。警消10月8日中午獲報，陳世志前往左營一間健身房內運動，卻在大眾池內許久未起身，其他民眾發現他在池內失去意識，緊急通知救護車送往高雄榮民總醫院，經急救宣告不治。法務部矯正署高雄監獄，於2015年2月間，發生6名重刑犯假裝看病同時申請看診，並將剪刀、鐵條藏在衣袖內未被查獲，打傷監所人員後，趁隙逃到接見室，並用滅火器等破壞槍械彈藥室取得10把槍械及上百發子彈，最後因無法脫逃6人舉槍輕生死亡。公務員懲戒委員會事後做出懲處，前典獄長陳世志降2級改敘、前副典獄長賴政榮降1級改敘處分。陳世志2021年從法務部矯正署退休。