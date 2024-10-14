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▲台南知名三三讀書會，將於12月20日舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，由讀書會成員以蔬菜為主題走秀。(圖／南市府提供)

▲三三讀書會總控團特地到台灣第一個庇護農場－蓮心園了解無毒耕作情形。(圖／南市府提供)

台南知名三三讀書會，將於12月20日舉辦「蔬香傳愛、友善大地」聖誕公益晚會，這場公益蔬菜趴，由讀書會成員以蔬菜為主題走秀，宣導無農藥耕作，友善大地的重要性。這場公益晚會所得款項，將全數交由台南市政府社會局作規劃，由社會局分次向庇護農場提取蔬菜，配送給需要幫助的弱勢團體及社福機構。這次活動的公益對象，是堅持無毒栽種的庇護農場，而在農場耕種的小農夫，全數都是憨慢兒。台南市長黃偉哲、三三讀書會會長陳苡銜及全體夥伴，邀請市民朋友參加晚會共襄盛舉，攜手蔬香傳愛、友善大地、疼惜憨慢兒。市長黃偉哲也針對三三讀書會這項合作方案感謝三三讀書會利用所募款項支持庇護農場，幫助弱勢的同時也保護環境，也讓許多憨慢兒擁有一個自立的機會，募款所得也將由社會局謹慎規劃分配。市府團隊期盼更多企業或善心人士一起關愛弱勢、守護環境，結合民間力量共同打造溫暖美好的臺南市。三三讀書會會長陳苡銜表示，會員們對社會公益付出心力，盼社會大眾給予支持，並與我們同行。在友善土地這一塊，憨慢兒已經走在前面，我們理應跟上，一起來推廣無毒耕作。期盼全國各地廣建庇護農場，種植無毒蔬菜，為我們帶來健康，並給予憨慢兒自立的機會。日前，三三讀書會總控團特地到台灣第一個庇護農場－蓮心園了解無毒耕作情形。總控團表示，無毒耕種的工序相當複雜耗時，憨兒們由曹教官帶領，一點一點慢慢學、慢慢做，不論烈日或寒冬，憨慢兒每日在稻田裡及菜棚裡，播種、培育、秧苗、插秧、除草、割稻、曬穀，努力認真的精神令人感佩！