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中共解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演，對此行政院表示，總統府上午已召開國安高層會議，會後行政院長著卓榮泰要求所有部會，隨時注意軍演對國內股、匯市、資訊安全以及治安等影響，並請國人放心。中共解放軍今日凌晨宣布將發動「聯合利劍B」圍台軍演，行政院發言人李慧芝表示，台海及印太區域的和平穩定，不僅對於國際社會的安全繁榮不可或缺，更應該是區域內各成員的共同責任與目標，總統賴清德日前國慶演說中即釋放善意，願與中國一起擔負維持台海和平的責任。李慧芝指出，中國無視我國善意，以軍演挑釁，我國國安單位及國軍對此等預料中的相關行動，第一時間都有嚴密而即時的掌握，且即刻派遣適切兵力應對，安排相關部署及因應，國軍會堅持以沉著、理性、嚴肅的態度捍衛國家主權、確保國家安全，堅守民主自由的防線，捍衛中華民國主權。李慧芝表示，稍早總統府已經召開國安高層會議，會後院長卓榮泰並已要求所有部會隨時注意軍演對於國內股、匯市、資訊安全以及治安等影響，請國人放心。