我是廣告 請繼續往下閱讀

中國發動圍台軍演是否加重新台幣貶勢？外匯專家陳有忠今（14）日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，中國對台軍演影響應屬短暫性，若台股沒有大跌，新台幣也不易大貶，尤其目前新台幣貶值主要受到美元反彈影響，美元反彈到這已差不多，美元要轉強不可能，新台幣貶回32字頭只是短暫性，市場人士也預期，在美國聯準會（Fed）已啟動降息循環之下，未來新台幣還是會回到31字頭。台新銀行首席外匯策略師陳有忠分析，兩岸如果區域緊張的軍事威脅，新台幣都比較偏貶，不過，近來新台幣走貶主要還是短線美元比較偏強影響，主要是勞動市場看起來還是活躍，消費者物價指數（CPI）也有稍微歇緩，不需要有大幅降息動作，加聯準會下次開會在美國大選過後，聯準會可能也不會有大動作，可能會先觀察新總統政策走向，市場預期美國接下來可能只會降息1碼，甚至不降息。因此，陳有忠認為，美元反彈到這差不多，要轉向走強不可能，因為美國已步入降息循環，有利非美貨幣包括新台幣回升，尤其今年7月以來亞幣都在回升，新台幣到8月才開始回升，落後原因主要是外資調節台股，現在已慢慢回補回來，加上台灣貿易仍呈現順差，也沒有降息動作，這些都有利新台幣升值。市場人士也預估，新台幣只是短暫貶破32元，未來還是可看到31字頭。陳有忠也提到，其實中國對台軍演這不是第一次，民眾可能也已經麻痺，預估不會比2022年裴洛西訪台時，中國所發動的圍台軍演影響大，新台幣大貶機率不大，況且美元目前只是反彈沒辦法翻強。陳有忠進一步分析，美元指數今年高點一度快升到107，現在還在107以下，也繼續5月以來下跌趨勢，目前只是跌多反彈，而且短線103已到滿足點，從前波快跌破100到現在已反彈3%差不多，預估要升破百日線103.2機率不大。因此，陳有忠認為，中國發動圍台軍演對新台幣多少有影響，但只是短暫性，如果台股沒有大跌，新台幣也不易大貶。