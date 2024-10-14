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▲林有慧（左4）的爸爸是資深諧星林光寧（左2），如今他也成了蕭敬騰（右3）岳父。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲林光寧當年演過多部電視劇，在《轉角＊遇到愛》中更是大S的爸爸、羅志祥岳父。（圖／翻攝自 Studio886 - Taiwanese & Chinese YouTube）

▲林有慧（左）甜蜜嫁給蕭敬騰（右），謝謝家人在背後默默支持。（圖／記者吳翊緁攝）

金曲歌王蕭敬騰與經紀人老婆林有慧（Summer）登記結婚1年，昨（13）日在台北補辦婚禮，雙方親友紛紛到場祝賀。其中，林有慧的爸爸林光寧因為中風的關係，穿著粉色西裝坐輪椅現身；很多年輕人不知道，林光寧其實是資深諧星，曾演過偶像劇《轉角＊遇到愛》，在劇中當過大S的爸爸、羅志祥的岳父。在蕭敬騰夫婦登記結婚時，林光寧也用顫抖的手提筆在證婚書上簽名，對女兒的愛嶄露無遺。75歲的林光寧年輕時是「Thunderbird雷鳥合唱團」的鍵盤手，曾經跟著樂隊到處表演，也當過秀場經紀人，後來憑藉幽默口才走跳演藝圈，當過主持人也演過多部電視劇，包含《台灣靈異事件》、《家有仙妻》、《雙響炮》等，還曾在偶像劇《轉角＊遇到愛》中，飾演女主角大S（飾俞心蕾）的爸爸，成了羅志祥（飾秦朗）的岳父，讓人印象深刻。林光寧晚年移居上海，在生病前還很活躍，他曾組建「那卡西」風格的樂團，在上海各大酒吧、婚慶場合表演，深受當地人喜愛。和鄧麗君是好朋友的他，也曾舉行過鄧麗君金曲音樂會巡演，打造經典舞台復刻鄧麗君表演盛況，獲得不少粉絲讚賞。近年林光寧因為中風關係，已經許久沒出現在螢光幕前，這次女兒林有慧結婚，林光寧才罕見坐著輪椅亮相，身形比年輕時消瘦許多，照片曝光讓粉絲都差點認不出來。林有慧結婚時林光寧也親力親為，他不僅出席結婚典禮，在蕭敬騰和林有慧登記結婚當天，也到現場在證婚書上簽名。林光寧因為生病關係，手部已經萎縮，其實不太好拿筆，但為了參與女兒的重要時刻，他仍堅定簽下自己的名字，讓林有慧相當感動。事後她也感性發文向父母道謝，「當我們家林大哥用中風多年幾乎萎縮的手為我們簽下證書那一刻，我們笑著也哭了，謝謝愛我們的你們，我們會更努力生活，為我們、為你們、為每一個愛我們的你們。」