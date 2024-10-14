台灣雙十國慶才剛結束，中國大陸今（14）日清晨突宣布發動「聯合利劍-2024B」圍台軍演，央視在微博獨家直播，軍演最新畫面，一早7點線上有超過100萬人，至中午12點，已有602萬人同時線上關注軍演。
在總統賴清德國慶演講後，中國解放軍東部戰區昨（13）日發布一則宣傳片「枕戈待旦」，展示中共海陸空、火箭軍等多種武器裝備，強調「全時待戰、隨時能戰」，其中「旦」字預告要把台灣包圍。中共解放軍東部戰區新聞發言人李熹今（14）日表示，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍及火箭軍等，於台灣海峽北部、台灣北部、東部、南部海域展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演。
這次軍演由大陸央視獨家於微博直播(直播連結)，線上觀看人數持續增加，一早7點已經超過100萬人，到了中午12點，線上已經多達602萬人同時觀看軍演直播，在微博上也看到一系列威脅意味濃厚的Po文。
中共「聯合利劍-2024B」軍演很明顯似乎就是直衝賴清德而來，短短5個月就進行2次軍演，每次的範圍都越來越逼進台灣，這次中國海警首度派出4個編隊，在台灣北、中、南、東海域，以逆時針方式，展開「執法巡查」與「巡航管控」，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑強調，這是中共為了展現，除了陸海空等軍種之外，就連海警也有能力進行對台灣的封鎖，意味著台灣未來要面對不只有解放軍，武警底下的海警也需要防衛。
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這次軍演由大陸央視獨家於微博直播(直播連結)，線上觀看人數持續增加，一早7點已經超過100萬人，到了中午12點，線上已經多達602萬人同時觀看軍演直播，在微博上也看到一系列威脅意味濃厚的Po文。
中共「聯合利劍-2024B」軍演很明顯似乎就是直衝賴清德而來，短短5個月就進行2次軍演，每次的範圍都越來越逼進台灣，這次中國海警首度派出4個編隊，在台灣北、中、南、東海域，以逆時針方式，展開「執法巡查」與「巡航管控」，淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑強調，這是中共為了展現，除了陸海空等軍種之外，就連海警也有能力進行對台灣的封鎖，意味著台灣未來要面對不只有解放軍，武警底下的海警也需要防衛。