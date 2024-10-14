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中國解放軍東部戰區14日凌晨展開「聯合利劍-2024B」圍台演習，中國海警局也派出2901編隊、1305編隊、1303編隊、2102編隊在台灣週邊海域開展環台島巡航管控，福建海警亦宣布組織艦艇編隊在東引島、馬祖島附近海域進行「綜合執法巡查」。對此，美國政府官員透露，正密切監控情勢發展。《路透社》引述1名拜登政府官員說法，美國正監視解放軍在台灣附近的軍演，強調中國應避免進行「可能損害台海和平穩定」的行為。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）也透過新聞稿指出，美國對於解放軍在台海及台灣周邊進行的聯合軍事演習「深表關切」，呼籲中國保持克制，台海穩定對區域的和平與繁榮至關重要，也受到國際關注。先前，美國政府曾在賴清德發表雙十國慶演說後指出，中國沒有理由以此當作軍事施壓的藉口。鑑於局勢的敏感性，1名不願透露姓名的台灣國安官員還告訴《路透社》，他們認為中國正在演習、如何封鎖台灣的港口和國際航道，並阻止外國軍隊前來援助台灣，讓人想起軍演前夕，中國的「遼寧號」航艦才剛穿越巴士海峽，進入西太平洋活動，有軍事專家認為，可能是中國軍方在試驗其「反介入」的能力。