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美國股市上周五（11日）全數走高，也激勵台北股市今（14）日開在盤上、以22947.32點開出，不過隨後在中共解放軍東部戰區今日宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演消息的影響下，指數跳水翻黑，最低一度來到22779.14點，不過盤中在台積電點火翻紅的拉抬下，指數又瞬間飆漲到23015.55點，成功站上23000點關卡，不過台積電的漲勢並未持續，使得台股午盤漲點收斂至41.37點或0.18%，來到22943.01點，上沖下洗216.41點。大盤走勢震盪，中小型股卻呈現疲態，櫃買指數開在盤上、以269.38點開出，不過隨後倒地不起，最低一度來到268.21點，午盤則是跌點收斂到0.07點或0.03%，來到269.38點，蓄勢挑戰翻紅。今日午盤個股成交量排行榜前五名為：新光金、金寶、光鋐、泰金寶-DR、映泰；午盤個股成交值排行榜前五名為：台積電、聯鈞、奇鋐、鴻海、緯穎。權值股今日走勢分歧，權王台積電以平盤價1045元開出後走低，最低一度來到1035元、下跌10元，隨後買單拉抬點火走高，最高一度來到1055元、上漲10元，午盤則回落到平盤價1045元；鴻海則是全天在盤下震盪，以200元平盤價開出後走低，最低來到196.5元，午盤下跌1.5元或0.75%，來到198.5元；聯發科則是開高走低，以1310元開出、上漲10元，隨後也跟著其他權值股走低，最低來到1285元，午盤則勢下跌5元或0.38%，來到1295元。