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▲北海道計劃於2026年開徵住宿稅。圖為北海道蘆別山。（圖／美聯社／達志影像）

▲日本北海道今年降雪前，可能再次迎來「雪蟲爆發」的危機。（圖／美聯社／達志影像）

時序來到10月中旬，北方冷高壓發展越來越強盛，一波波冷空氣也將陸續抵達日韓、台灣等地，日本北海道地區預計本週末迎來今年初雪，而在去（2023）年同期，北海道札幌市出現大量「雪蟲」，不僅數量龐大還挾帶臭味，甚至會導致人產生過敏反應，專家示警，今（2024）年可能也會迎來類似情況，也提醒近期前往日本的民眾要特別小心了。隨著北方冷高壓的建立，台灣地區雖然還沒有較明顯的冷氣團，但緯度較高的日本，已經要迎來「強烈冷空氣」的侵襲，預估日本北部，尤其是北海道首當其衝，包括本州西部、東部，白天高溫將從30度下滑到20度上下，高海拔地區降雪機率高。不過在準備降雪之際，要小心「雪蟲」的出現。雪蟲學名為「Prociphilus oriens」，英文是「yukimushi」，主要出現熱區在「日本北海道與東北地」，平時出現在郊區或山區，部份會進入市區，由於雪蟲通常在10月至12月開始出現，不久後當地就會下雪，因此有「雪蟲」的名稱不脛而走。北海道大學名譽教授秋元信一指出，今年夏秋氣溫偏高，提供雪蟲良好繁殖條件，前陣子累積的蟲卵不少，因此再次爆發的可能性很高，民眾應提前預防。回顧去年雪蟲大爆發，數量多到讓人無法正常張開眼睛，在室外待5分鐘就沾滿全身，且雪蟲有令人不適的惡臭，當地居民、觀光客都叫苦連天。秋元信一說明，雪蟲本身是黑色的，建議穿著光滑材質的衣物，如運動衫或雨衣，會比較容易將雪蟲抖落；戴帽子、眼鏡、口罩、圍巾等，也能有效防止雪蟲進入頭髮或接觸臉部。據日本北海道文化放送（UHB）報導，耳鼻喉科醫師白崎英明提醒，拍打雪蟲後會產生液體，人體傷口或粘膜接觸，大約有3成民眾會出現過敏，若發生雪蟲飛進眼睛裡，眼科醫師宇野仁揮強調，「絕對不能揉眼睛，要馬上用清水沖洗，如果眼瞼深處始終有異物感，就必須前往眼科看診」。