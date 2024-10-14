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▲金剛（右）出席告別式後，曬出黑白合照悼念汪建民（左）。（圖／金剛IG）

▲公祭結束後，汪建民妹妹雙手合十向在場媒體致意。（圖／NOWnews攝影中心）

藝人汪建民本月7日晚間因肺腺癌病逝，享年56歲。昨（13）日在台北市第二殯儀館舉行告別式，眾多圈內好友都到場哀悼致意。藝人金剛送別汪建民後，PO出兩人過往合照心痛表示：「願來世我們再相見。」金剛在IG曬出1張黑白合照，畫面中他與汪建民穿著西裝，並肩而立，金剛悲痛寫下：「哥哥，這幾天我一直無法相信你突然離開的消息，直到今天送完您最後一程，看到您依舊帥氣的照片，忍不住感到心痛。」金剛也回憶起汪建民在自己去香港前後，對他的種種照顧，「簡單的舉動卻讓人窩心，我感覺這些都好像才剛剛發生的事情而已，沒想到今天再見您已是天人永別了。」最後他也感謝汪建民過去的陪伴與關懷，深情道別：「願天堂沒有病痛，一路走好，期待來世再相逢，永遠懷念你，我的哥哥、我的鐵頭哥。」簡短幾句話，道盡心中無盡思念。而昨日告別式結束後，汪建民親妹走出會場向所有人致意，她帶著墨鏡及口罩，向現場所有媒體鞠躬致謝，隨後捧斗出發前往火葬場，送哥哥走最後1段路。不過與汪建民交往8年的女友Joan卻未現身會場，似乎是不能接受與愛人就此天人永隔，改用另1種方式與他道別。