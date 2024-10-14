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中共解放軍東部戰區今（14）日凌晨宣布將發動於台灣周邊海、空域從事軍演，對此前立委邱毅表示，總統賴清德國慶談話一結束，還有儍乎乎的藍營人士認為，賴已向中華民國靠攏並對中國釋出善意，而中國已認定賴是「挑釁越甚」，只是此舉連累台灣人民，要為賴清德愚蠢莽動買單了。對於中共解放軍將進行圍台軍演，中國官媒《央視》報導傳遞「挑釁越甚，勒得越緊」，邱毅表示，比起過去「聯合利劍A」，這此「聯合利劍B」可明顯見到解放軍越勒越緊，一步步逼近本島。邱毅表示，前幾天賴清德國慶談話一結束，還有一些儍乎乎的藍營人士認為，賴清德已向中華民國靠攏，丟掉台獨立場，對大陸釋出善意，而當時自己就說過，這些人昧於形勢，愚不可及，完全被賴政治表演給騙了。邱毅表示，中共正是以實際軍事行動告訴台灣，已認定賴清德是「挑釁越甚」，所以才「勒得越緊」，狠狠地打臉賴清德，以及那些愚蠢的藍營人士。邱毅表示，這次的圍台軍演也印證了日前台海軍上將唐華所提的「蟒蛇戰術」，蟒蛇鎖定獵物目標，將之包圍纒繞，越勒越緊，可能一口生吞，也可能讓獵物窒息而死，但賴清德卻飛蛾撲火，做繭自縛，愚不可及，只是連累了台灣人民，要為其愚蠢莽動而買單。