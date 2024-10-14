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明年度中央政府總預算案卡關，立法院長韓國瑜12日邀行政院長卓榮泰與朝野黨團三長共進「和解飯」，但仍無共識，朝野預計在本周，再度舉辦黨團協商，對此，民眾黨團表示，早就說過「和解飯」不是重點，重點是行政院院長卓榮泰到底要不要依法行政？是否只有民進黨可以不遵守三讀通過的法律？民眾黨今（14）日在黨團記者會上表示，他們早就說過了，吃不吃飯不是重點，重點是行政院還認不認為台灣是一個法治國家？行政院院長卓榮泰到底要不要依法行政？民眾黨質疑立法院三讀通過的法律，行政院院長可以公然的不遵守，是大家都可以不遵守立法院三讀通過的法律？還是只有民進黨可以？針對民進黨立院黨團總召柯建銘在餐敘後批評，民進黨要立法院院長韓國瑜辦黨團協商，但韓拖了整整一個月都不理一事，民眾黨回應道，民進黨黨團實際的作為和態度看不出來像是一個執政黨，今年九月時民眾黨早就一直呼籲提早開議，但民進黨也沒反應。民眾黨表示，民進黨也要求人事同意權要盡快審，但人事同意審查要排上議程，不是靠嘴巴講，而是要有具體的提案內容。按照民眾黨提案的內容，且民進黨沒有阻擋的話，今天考試院的全院委員會就可以召開公聽會了。民眾黨指出，不僅總統賴清德，嘴巴喊團結，實際作為是在創造社會的對立衝突，撕裂社會，連民進黨黨團也一模一樣，嘴巴喊著國會要趕快處理人事同意權，實際上公然反對黨團協商的也是他們；民眾黨痛批，民進黨說一套做一套，兩手策略。