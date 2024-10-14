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▲美國職棒大聯盟（MLB）季後賽國聯冠軍戰G1，道奇先發投手Jack Flaherty繳出7局無失分飆6K，加上打線大爆發灌進9分，終場道奇就以9:0完封大都會，拿下國聯冠軍戰G1，大谷翔平此戰繳出雙安1打點的表現。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平，在今（14）日國聯冠軍戰G1，單場繳出4支2外帶1打點的好表現，幫助道奇最終以9:0擊敗大都會，大谷在季後賽只要有打點，道奇就會贏球，且大谷得點圈有人時繳出5打數4安打，打擊率高達8成，賽後大谷也感謝球隊提估他很多攻擊機會，坦言自己很幸運。大谷翔平這一場比賽以「第一棒指定打擊」的身分參加比賽，4次打擊敲出2支安打，打回1分打點，獲得保送1次。球隊投手發揮出色，連續33局無失分、連3場完封對手。大谷翔平在2局下從千賀滉大手中敲出右外野滾地一壘安打，帶有1分打點，4局下大谷敲出右外野初速116.5英哩（約186.68公里）的二壘安打，打回道奇第5分。不過紀錄組認定大都會外野手Starling Marte守備失誤，因此大谷這安被記為一壘安打，不算打點。賽後大谷在場邊接受採訪，當被問到自己打點圈有人時的好表現時，大谷表示：「我很幸運，球隊提供了很多得點圈的攻擊機會，我感到非常感激。」在主場拿下G1後，道奇將在台灣時間早上4點08分繼續在主場迎戰大都會，對於G2，大谷說：「球隊不會每場都攻下很多分數，我能做的，只要全力以赴做好份內工作就好。」-贏得了重要的第一場比賽「Jack（Flaherty，道奇先發投手）做得很棒，投球內容很好，我認為打線也打了一場很精采的比賽。」- 對千賀敲出適時安打「Max Muncy在第一局關鍵的安打很重要。在兩出局有人在壘的情況下，對方投出保送，而他抓住了這個重要機會。」- 第4局，敲出子彈般的二壘安打「球剛好朝想要的位置飛過來，所以我打得很好，彈道很低，所以我看著它、希望能飛出去，不過掉了下來。Tommy Edman的跑壘很精彩，這樣的結果太棒了。」-冠軍系列賽G1結束了，您對現場氣氛有何印象？「今天也是一場主場比賽，球迷們的歡呼聲如此之大，讓我更大的信心並專注於打擊。」-贏下第二場比賽的關鍵是？「我們不可能總是能夠像今天這樣得分，但如果我們進攻端能夠有效發揮，我認為我們是能夠得分的。因為我只能打擊，所以我想把注意力集中在打擊上。」