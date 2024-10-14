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在市場預期美國聯準會（Fed）降息幅度可能趨緩，甚至不降息，美元指數回升至103之上，亞洲主要貨幣兌美元轉弱，不過，日圓貶幅仍大於新台幣，也讓日圓兌新台幣換匯來到2個月半最甜價。台灣銀行日圓現鈔賣出價今（14）日早盤一度來到0.2189元，為7月31日以來新低，若與近期換匯高點9月16日的0.2317元相較，換新台幣5萬元可多換到1萬2618日幣。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日上午接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，由於美國勞動市場看起來還是活躍，消費者物價指數（CPI）也有稍微歇緩，不需要有大幅降息動作，加上美國聯準會下次開會在美國大選過後，聯準會可能不會有大動作，先觀察新總統政策走向，因此，市場預期美國接下來可能只會降息1碼，甚至不降息。在這情況下，美元指數出現跌多反彈，站上 103，不過，陳有忠說，美元反彈到這差不多，要轉向走強不可能，因為美國已步入降息循環，短線103已是滿足點，從前波快跌破100到現在已反彈3%差不多，要升破百日線103.2機率不大。不過，在美元反彈之下，亞洲貨幣包括日圓、新台幣兌美元都走貶，日圓一度來149.543元，今日早盤來到149.365元，目前在149.293附近震盪，而新台幣兌美元在下探32.214元後，中午以32.164元升值1.8分暫收。也由於日圓貶更多，日圓兌新台幣換匯價也創2個半月新低，台銀日圓現鈔賣出價今日早盤一度來到0.2189元，為7月31日以來新低價，7月30日見0.2156元。若與近期換匯高點9月16日的0.2317元相較，以換新台幣5萬元，當時只能換到21萬5796日幣，今日可以換到22萬8414日幣，相差近1個月時間，可以多換到1萬2618日幣。