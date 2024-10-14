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民眾黨立委黃國昌在演講時爆料，民眾黨秘書長周榆修11日被檢調傳喚時，被問「為何退出民進黨？」，質疑北檢根本是在政治偵防，遭北檢以「與事實不符」打臉；今（14）日針對北檢的回應，黃國昌怒轟，台北地檢署公然說謊已經不是第一次了。黃國昌表示，民眾黨在地檢署第一天，去搜民眾黨的中央黨部時，就公開請教，為什麼、憑什麼搜民眾黨的中央黨部？台北地檢署當時回應，說他們搜的是柯文哲的辦公室，但第一，民眾黨的中央黨部根本沒有柯文哲的辦公室，第二，把所有的影像秀出來了後，發現北檢在公共區域裡面翻箱倒櫃。黃國昌痛批，台北地檢署公然說謊已經不是第一次了。黃國昌質疑，在整個偵訊的過程當中，台北地檢署到底在做政治偵防還是在做刑事調查？現在還在偵查階段，等到終結了以後，所有當初偵訊的錄影帶全部都可以調，黃向地檢署喊話，要台北地檢署把所有偵訊的帶子保管好，不要再出現又有幾分鐘消失了的情況。黃國昌強調，北檢荒腔走板的事情不是只有這一件，等到偵查終結時，一定會按照法定程序，會請台北地檢署解釋清楚到底在幹嘛。