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▲曾莞婷在《影后》中飾演被年齡框架的女演員。（圖／Netflix提供）

▲北影新人林廷憶在《影后》中飾演努力想被看見的新人演員。（圖／Netflix提供）

楊謹華以《不良執念清除師》入圍第59屆金鐘獎最佳女配角獎，她在影集《影后》中飾演大明星周凡，戲如人生，劇中她入圍多次卻一次都沒拿過獎，和謝盈萱、陳庭妮、謝瓊煖、楊貴媚聯手飆戲，楊謹華坦言，在當「演員」的時候，時常反思自己演得夠不夠好，而《影后》編導嚴藝文的一封訊息讓她瞬間爆淚。《影后》今（13）日釋出4分鐘幕後訪談花絮，被問到對於自己所交出來的「周凡（角色名）」是否滿意時，楊謹華頓時語塞，直呼這問題實在太困難，表示「還可以再更好」，她坦言對於很多角色永遠都不會有滿意的時候。在劇中一場對鏡自我對話的戲結束後，她開始思考自己演得對嗎？這樣好嗎？就在心中充滿許多問號的同時，突然收到編導嚴藝文的訊息：「謝謝妳今天的表演，讓我真的很感動。」楊謹華直呼：「哇！我不誇張，我看到的時候秒落淚！」謝盈萱同樣有感，分享：「身為演員總是覺得自己不夠好，尤其是女演員。」被問及此題更是立馬落淚，分享演戲總有某個部分覺得一定要讓角色達到某種境界，明知道很難，卻總是一無反顧的往前衝，但也因此壓力很大。其中謝瓊煖透露在拍《影后》時，常會不知道自己現在到底是謝瓊煖還是角色柯麗芬（角色名），直言：「太多真實的東西了！」劇中她為養家成為什麼戲都演的八點檔演員，雖努力想轉型卻仍被女兒瞧不起，呈現女演員在光鮮亮麗的演藝圈光環背後，同樣有身為「女人」需要面對的人生課題。而飾演當紅女星潘茵茵的曾莞婷，劇中即便已是家喻戶曉的女演員，卻仍被年齡、愛情綁架，看似自信實則找不到自我價值，曾莞婷坦言：「希望自己可以更好、更突破，然後更被大家看到或者是認同。」更透露剛開始拍攝的時候壓力超大，每天回去都有偷哭。在戲劇上交出不少亮眼成績的陳庭妮，提到「女演員」也一度哽咽：「我們演員可以感受很多事情，但就是因為我們可以感受很多事情，所以我們非常的脆弱。」她透露有次拍攝導演說OK了，自己還去問導演可以再試一次嗎：「就是很想知道自己還可以怎麼樣，我不想只有一個樣子。」而本次在劇中擔任重要角色，與眾影后們同台飆戲的北影新人林廷憶也坦言自己很沒安全感，拍完每個鏡頭都會忍不住想：「剛剛是不是哪裡沒有做好？」劇中她是一名追求演戲夢想的新人史艾瑪，坦言有時候分不清楚艾瑪是誰，「我記得我在日記裡面寫，我好像已經看不到她（史艾瑪）了，因為好像都是從她眼睛看出去。」雙金影后楊貴媚也分享從影多年心境：「就是站穩自己的腳步，慢慢地走，其實每一段路的風景都會不一樣。」Netflix寫實生存影集《影后》以演藝圈生存實錄為主軸，揭露光鮮亮麗背後的幕後祕辛，以及這群影后們在同時作為「女演員」和「女人」時，所面臨關於親情、愛情、友情、自我價值探討等寫實人生考驗，以及他們該如何生存。該作將在11月7日於Netflix全球獨家播出。