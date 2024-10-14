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中國國台辦發言人陳斌華14日表示，經過認真核查、甄別兩岸民眾提供的「台獨」頑固分子線索，決定依法對沈伯洋、曹興誠和「黑熊學院」實施懲戒。綜合《新華社》等中國官媒報導，陳斌華聲稱，經核查，「黑熊學院」在民進黨當局和外部干涉勢力扶持下，打著「講座」、「訓練」、「戶外演練」甚至「親子活動」等幌子，明目張膽培育暴力台獨分子，公然從事台獨分裂活動，是不折不扣的台獨基地。沈伯洋作為「黑熊學院」負責人，有組織有計劃地從事「台獨」分裂活動，大肆宣揚「台獨」分裂謬論，惡意向台灣民眾特別是青少年兜售「台獨」主張和「仇中」思想，廣泛散播台海暴力衝突種子。至於曹興誠，陳斌華則指控其為黑熊學院從事分裂國家犯罪活動，提供巨額資金支持，賣力鼓吹以武拒統、全民皆兵，還投資策動拍攝台獨題材影視劇，以各種方式灌輸反中謀獨的精神毒素。因此，中國決定將沈伯洋、曹興誠列入「台獨」頑固分子清單，對「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠實施制裁，禁止沈、曹及其家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，限制「黑熊學院」及沈、曹的關聯機構與大陸相關組織、個人進行合作，絕不允許其關聯企業和金主在大陸謀利，並將依據《關於依法懲治「台獨」頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》有關規定，採取其它一切必要的懲治措施，依法終身追責。陳斌華強調，對於涉「獨」言行惡劣、謀「獨」活動猖獗的「台獨」頑固分子及「台獨」基地，中國絕不容忍、絕不姑息，必將重拳出擊、嚴厲懲治。歡迎廣大熱心民眾特別是台灣同胞，繼續積極提供關於「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠分裂國家、煽動分裂國家犯罪活動的新線索。陳斌華表示，在民族復興、祖國統一的歷史大勢面前，「台獨」分子終將為其所作所為付出慘痛代價，「台獨」與台海和平水火不容，希望廣大台灣同胞擦亮眼睛，認清「台獨」的極端危險性、危害性，自覺與「黑熊學院」及沈伯洋、曹興誠等「台獨」頑固分子劃清界限，堅決反對「台獨」分裂行徑，與大陸同胞攜手推動兩岸交流合作、融合發展，守護中華民族共同家園，共創兩岸同胞綿長福祉。