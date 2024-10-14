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▲黃桂沄女士出示在柬埔寨買的土地位置圖，證明她確實沒有詐騙。（圖/記者鄧力軍攝）

▲黃桂沄女士出示她依規定為Nancy設立公司，以便日後辦理土地過戶(圖/記者鄧力軍攝)

柬埔寨女公爵黃桂沄被一名Nancy女子指控騙她投資柬埔寨土地，雙方各一詞互相提告，女公爵黃桂沄、戴昌華夫婦今(14)上午在台中市新聞記者協會召開記者會澄清，反指Nancy散佈不訊息，有損其夫妻名譽，已經委託律師在台灣跟柬埔寨兩地提告。也希望傳播媒體能更正不確實的報導。黃桂沄女士說她們兩夫妻來到柬埔寨已有30餘年，在柬埔寨從未從事任何詐騙以及不當獲利之事，一直以來都是在為社會去做一份貢獻，參加紅十字會，賑災，扶貧，疫情救災，如今被Lyan Shiu Zhu（Nancy)污衊毀謗，針對此事已向柬埔寨地方法院提告。黃桂沄說，她從未以柬埔寨世界華人協會名義去謀取個人名義上的加冕，也從未擔保過土地迅速增值之事，亦從未有買賣土地不過名之事；她確實有為Nancy以30萬美金購買7甲土地之事，也有依規定在柬埔寨為Nancy設立公司以便過戶土地，但Nancy後來卻以不想支出鑑定費、過戶費等等為由，口述約定暫時先保留於我處，在經雙方同意下認定為純屬投資，待漲幅成交後返回本金及利潤。針對Nancy指控所購土地位置上有民房土地所有權不屬黃桂沄，黃女士請Nancy請專業鑑定清楚，看看民宅後的大片土地是不是她們的！意指Nancy沒有調查、鑑定清楚就胡亂指控。針對Nancy的質疑，黃女士表示她持續通知對方安排於律師事處去協調，但Nancy一再拒絕出面，並且進行毀謗、恐嚇，黃桂沄夫妻兩人已在2024年9月2日於台灣對其提告，表示無論柬埔寨或台灣處 一切交由司法判決處理，這完全是單純的土地投資所衍生的民事糾紛，對方卻跟媒體踢爆損毀她夫妻名譽。