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▲崔鉉碩大廚的女兒25歲了，過去他曾分享過父女合照，兩人長得很相像。（圖／崔鉉碩IG）

▲崔妍秀（左）曾和IVE的成員張員瑛（右）同期參加選秀節目《PRODUCE 48》。（圖／崔妍秀、張員瑛IG）

南韓料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》播出後獲得熱烈反響，參賽主廚各個身手不凡，掀起觀眾熱議。本來就是明星廚師的崔鉉碩這次也打進8強，可惜最終未能奪冠，但他工作的餐廳連帶親生女兒都收到大批粉絲關注。據了解，崔鉉碩25歲的女兒崔妍秀（최연수，音譯）目前是模特兒，過去曾參與過選秀節目《PRODUCE 48》，和IVE的張員瑛同台PK過，實力也不容小覷。崔鉉碩是韓國知名的明星廚師，經營餐廳「CHOI.」，除了擅長料理外，2016年還曾登上《蒙面歌王》參加歌唱比賽，多才多藝的他是許多綜藝節目的常客。過去崔鉉碩也曾帶著女兒崔妍秀在節目《給狗糧的男人》亮相，女兒遺傳到他挺拔的身高，後來加入經紀公司「YG K Plus」，還曾以該公司練習生的身分參加女團選秀節目《PRODUCE 48》。身高170公分的崔妍秀，同期對手還包含IVE的張員瑛和LE SSERAFIM的宮脇咲良和金采源，最終崔妍秀被以66名的成績淘汰，雖然沒辦法成為女團成員，但她憑藉高挑身材，轉當模特兒，目前IG也有5.9萬粉絲追蹤。崔妍秀甜美的外型和爸爸崔鉉碩也有幾分神似，出道後的她曾演過網路電視劇《成人練習生》、《不要說謊，羅熙》，還拍過電影《再次相遇的日子》，雖然不到大紅大紫，但出眾的外貌還是讓不少男粉絲淪陷，想開玩笑喊崔鉉碩大廚一句「岳父大人」。