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▲高雄萬聖節活動即將於10月25日熱鬧登場。（圖／高市府教育局提供）

2024年高雄萬聖節活動即將於10月25日熱鬧登場，今年將有全臺最大、比黃色小鴨更高的「巨型南瓜」炫麗現身，還有全台最大南瓜雷射燈光秀、超過百米南瓜燈海、萬聖節南瓜市集等六大驚奇亮點。全台最大南瓜雷射燈光秀10/25至11/3每晚19:00至21:00將於凹子底公園登場，巨型南瓜並伴隨壯觀的雷射燈光秀，帶來震撼的視覺享受。近百米的「南瓜燈海」也將與小朋友創作的南瓜鬼燈共同展出。「萬聖節遊街派對」與小公視口袋小子皮擦、水果奶奶和妖果小學的小妖怪們合作，並邀請高雄當地50多位表演者和溜冰國手組成華麗表演團隊，提供數千支螢光棒與市民同樂。同時還加上澳洲表演團隊增添國際表演藝術之美。10/26將舉行大型的萬聖節遊行表演，時間為18:00至20:00。指定時間還有南瓜舞台演出、萬聖節街頭塗鴉以及萬聖節南瓜市集等。此外，凹子底公園周邊將設置大量打卡點，讓民眾可以輕鬆拍照留念，紀錄這個充滿奇趣與歡樂的節日。