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美國降息讓債券ETF受到不少投資人青睞，根據集保公布各檔ETF最新受益人數，債券ETF投資人來到194.8萬人，週增5267人，前5檔增加人數最多分別為國泰投資級公司債（00725B）增加2957人、元大美債20年（00679B）增加1391人，中信優息投資級債（00948B）增加1217人，以及元大投資級公司債(00720B)增加694人。ETF專家表示，自美國宣布降息2碼以來，美國10年期公債殖利率近1月出乎意料上漲12.23%，債券價格不如預期大幅噴漲，多檔出現拉回。分析債券ETF投資人持續投入主因，除了降息循環已定，長線來看，美國軟著陸經濟情境下，利率下行債價會上揚，即使短期這幾個月有跌宕，但未來漲勢仍值得期待外，債券因有利息收入，屬於固定收益型資產，對領息族具有吸引力。ETF專家建議，投資人佈局應該首選信評高、違約率低的投資等級債，也要留意持債中有沒有償債能力差的「次順位債」。市場專家表示，00725B符合上述條件，平均存續期間12.29年，聚焦信評BBB級的美元投資級公司債，嚴選高息率債券，有助債息再升級，同時多元佈局各產業，降低投資單一產業的風險。日前00725B公告本季配息金額是0.685元，年化配息率超過7%，在這一波要除息的債券ETF中，傲視其他檔，10月以來規模及受益人數持續增長中。法人分析，根據美銀調查對未來全球經濟走勢預期，「軟著陸」機率近8 成，在衰退疑慮降低、大選不確定性消除及降息行情等利多支撐下，股債雙多趨勢可期，股債雙配仍是資產配置的主流。