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▲李陳鎬坦承自己在非法賭博網站上玩遊戲，而背上巨額債務。（圖／李陳鎬IG）

▲李陳鎬曾向韓團BTS成員智旻借錢，金額高達1億韓元。（圖／智旻IG）

▲李陳鎬是韓國綜藝節目《認識的哥哥》的固定班底。（圖／李陳鎬IG）

南韓諧星李陳鎬是綜藝節目《認識的哥哥》固定班底，搞笑形象深植觀眾心中。今（14）日李陳鎬突然在IG上坦承自己因非法賭博而背上巨債，更有消息指出他曾向大勢男團BTS成員智旻借了1億韓元（約新台幣260萬元）、冒名《認識的哥哥》成員李壽根借錢，消息曝光後令許多韓國粉絲相當震驚。李陳鎬今日突然在IG發文道歉：「2020年因為一次偶然機會，我開始在非法賭博網站上玩遊戲，結果背了難以償還的債務。朋友給了嚴厲的建議，而我也擔心無法繼續從事這份我熱愛的工作，後來才振作起精神而能抽手戒賭，目前已從許多人身上獲得經濟上面的幫助。」李陳鎬接著表示：「我每個月都有在固定還錢，往後直到死為止我一定會靠自己的力量還清債務。」他也透露每當有未知電話打來時，都會感到恐懼，因此決定主動跟外界坦白來接受懲罰，好讓自己脫離這份焦慮。最後李陳鎬也再度道歉：「我覺得非常丟臉，對不起。作為會上節目的公眾人物，我忘記我的本分，也真心後悔之前因為一時判斷錯誤而搞砸的過往日子。即使我不能當一個好人來成為別人的榜樣，至少希望我能努力過活，不要當一個被別人指指點點的人。」據悉李陳鎬曾向許多韓國藝人借錢，不少圈內好友已經準備提告詐欺，甚至要暫時扣押他的節目酬勞。而根據韓媒報導，李陳鎬2022年稱自己有急用，向防彈少年團（BTS）成員智旻借了1億韓元，當時雙方只留下借據，李陳鎬還說會在1週內還款，但他並未履行。除此之外，《認識的哥哥》成員李壽根也借給李陳鎬上千萬韓幣，李陳鎬還利用李壽根的名字借錢，讓李壽根必須向朋友代為還款，蒙受金錢、心靈上的傷害。