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碳費將於明年正式計費，環境部預估首年碳費收入60億，不少立委追問環境部，將提供多少比例給各地方政府？台中市長盧秀燕也提出呼籲，指碳排超量影響民眾健康，都是地方民眾在承受，若沒有任何分配的辦法，並不公平，強烈建議至少將8成的碳費留在地方。台灣的碳費將挹注到溫室氣體管理基金，不少立委追問有多少比例可提供給地方政府，甚至主張確保高污染地區應有適當額度，但環境部長彭啟明只表示不會大撒幣，溫管基金管理會明年將討論碳費分配方式跟用途。台中市議會定期會今（14）日進行專案報告，議員陳廷秀、楊大鋐都針對碳費提出質詢，強調台中有排碳大戶火力發電廠，若地方沒有分配到，無異是「碳費中央收、廢氣台中吸」，非常不公平。市長盧秀燕指出，台中有28家業者必須繳碳費給中央，光是中火就要繳15億元，她指出碳排放超量將影響地方民眾健康與環保、經濟發展，都是地方民眾在承受與犧牲，如果通通上繳中央、沒有任何回饋地方的辦法，將非常不公平。她要為全國22縣市的地方政府請命，強烈建議碳費都留在地方，「至少要8成」，讓地方政府進行環保、健康的改善。經發局補充指出，明年台中市首波徵收碳費對象為年排放溫室氣體達2.5萬噸二氧化碳的企業，推估收費對象概有28家公司（38廠），所需繳納碳費約250萬至15億元不等。