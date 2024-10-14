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▲「台達2號」原訂今天凌晨抵達台中港，但受到軍演影響，約莫在昨（13）日晚間8時51分折返。（圖／截取自marinetraffic）

中國解放軍東部戰區14日清晨宣布，當日將在台灣周邊展開「聯合利劍-2024B」演習，這次軍演並未宣布結束日期。據世界港口即時動態，原訂今天凌晨到達台中港運補的中油LNG船「台達2號」航行中遇上軍演地區，被迫調頭。中油則澄清，此為例行作業程序，無船隻受到影響。據世界港口即時動態，「台達2號」原訂今天凌晨抵達台中港，但受到軍演影響，約莫在昨（13）日晚間8時51分折返，目前停留在南海海域，遲遲無法靠近台灣。中油表示，網傳有液化天然氣船因中國軍演無法進港，澄清台灣中油已與所有供應商確認，近期無論靠卸永安港、台中港的貨氣都沒有影響，都會如期卸收供應。中油表示，網傳的液化天然氣船事實上12日就提早到，因港區無錨泊區供該船停泊，因此於台灣周邊巡航，待卸收時段到才進港卸收，此為例行作業程序，「對於特定網路資訊於此時散佈錯假謠言，台灣中油深感遺憾。」至於我國目前天然氣安全存量，中油表示，今早才有1艘液化天然氣船順利卸收完畢，同時國內天然氣存量也高於目前的8天法定安全天數，確保供氣安全無虞。