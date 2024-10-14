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▲「紫金山-阿特拉斯彗星」已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾。（圖／取自臉書粉專「臺北天文通」）

▲C/2023 A3、「紫金山-阿特拉斯」彗星近期造訪地球，不少天文愛好者也都捕捉到彗星美麗的身影。（圖／陳立群提供）

C/2023 A3「紫金山-阿特拉斯彗星」是近年來最明亮的彗星之一，繞行太陽一圈要花8萬年，終於在10月12日通過近地點，且亮度超越預期，昨（13）日全台就有許多攝影愛好者拍到夜空中紫金山彗星飛躍的身影，且還出現「甩尾」畫面，就連手機都能拍攝到。國內天文觀測好手、台北市天文協會會員陳立群也透露，週三至週日（10月16日至10月20日）晚間8時後不受航海暮光影響，有望看到更亮、更清楚的彗星。台北市立天文科學教育館在「臺北天文通」在臉書粉專發文，表示「紫金山-阿特拉斯彗星」已通過近地點，且亮度超越預期，並有長達20度以上的彗尾。昨日彗星仰角提高，觀測條件更佳，全台有許多攝影愛好者捕捉到夜空中的紫金山彗星，且還出現「甩尾」畫面，相當壯觀；陳立群指出，目前台灣觀賞「紫金山-阿特拉斯彗星」已經來到下半場，台南市天文協會名譽理事長周銀王也分享，「紫金山-阿特拉斯彗星」近期都會在日出前從東邊升起，並在晚上從西方天際升起，，配合雙筒望遠鏡觀察會更清楚。台北天文館研究組技士謝翔宇指出，2023年2月22日，ATLAS南非天文台通報發現了新的彗星，經過比對發現，和2023年1月9日由中國紫金山天文台所通報，但後來失蹤的目標是同一顆天體，因此這顆彗星的命名就以兩個發現者並列，正式名稱為C/2023 A3 。「紫金山-阿特拉斯彗星」繞行太陽一圈需要約8萬年，9月底時接近近日點，並於10月12日通過近地點，成為2007年後最明亮的彗星之一，彗星自10月中旬至月底前都將出現在日落後的西方天空，只要天氣好，民眾可嘗試使用腳架搭配手機或相機長曝光，看能不能幸運捕捉到彗星身影！