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▲ 在馬榮火山附近玩沙灘越野車非常刺激。（圖／翻攝自Sky Drive ATV官方臉書）

位在呂宋島東南部的馬榮活火山（Mayon Volcano）有全球「最完美的圓錐體」之稱，在它不活躍的期間，世界各地的遊客經常慕名前來，觀覽動人的風景。不過除了在火山周圍拍照，來到馬榮火山附近還可以體驗越野沙灘車（Sky Drive ATV）、山中高空飛索和健行，活動十分多元和有趣。馬榮火山位在比科爾區（Bicol）阿爾拜省（Albay），海拔高度2463公尺，是菲律賓國內22座活火山之一。整個山體呈現圓錐形，經常被跟富士山比較。來到馬榮火山，一定要體驗附近的沙灘越野車活動，相當刺激又有趣。一開始教練會講解沙灘車的騎法和安全注意事項，膽小的遊客也可以選擇給別人承載；正式上路後會經過蜿蜒山路、鄉間小溪和樹林，山野之間穿梭的路途中有許多美景，非常好玩又好看。抵達火山附近時，全員需要下車，並健行一小段山路，就能與馬榮火山更靠近，下山時旅客可以選擇體驗「高空飛索」，一分鐘之內回到越野車的停車地點，速度超快！馬榮火山是菲律賓著名的旅遊景點，在首都馬尼拉東南方約340公里處。火山東南方約15公里處的Legazpi城，有國內機場可往返馬尼拉、宿霧，並有鐵路可和其他城市交通。