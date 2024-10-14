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▲劉俊謙（左）、郭雪芙皆憑《此時此刻》提名金鐘獎視帝、視后。（圖／翻攝自《此時此刻》臉書）

郭雪芙以《此時此刻》入圍第59屆金鐘獎最佳女主角獎，即將對戰楊麗音、楊貴媚和賈靜雯，今（14）日她出席Repetto法國芭蕾舞鞋品牌活動，透露禮服還在選擇中，已經比之前瘦了3、4公斤，但經紀人還是希望她能再瘦一點，而之前「Dream girls」宋米秦喊話郭雪芙可以跟她聯絡，電話號碼都沒換，但郭雪芙今表示應該「很難再聯絡」了。金鐘獎即將在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行，入圍視后的郭雪芙竟然還沒準備好戰袍，她無奈表示：「太多選擇了！」至於有沒有需要瘦身，她說：「有比之前瘦了3、4公斤，但經紀人還是希望再瘦一點。」郭雪芙坦言沒有得失心：「比較緊張是當天穿著，因為還沒確定衣服的狀態，那天順利過了就很開心，感言就是謝謝大家，不知道會不會哭，如果真的上台應該是想盡辦法趕快下台，我很怕出糗，講話會舌頭打結。」而同劇演員劉俊謙入圍視帝，兩人也有互相加油打氣。Dream girls前成員宋米秦之前出席記者會時，提到已經7年沒跟郭雪芙聯絡，宋米秦表示有郭雪芙的手機號碼，但不知道她有沒有換過，喊話郭雪芙：「我的手機號碼沒換，歡迎聯絡我。」郭雪芙今表示手機號碼已經換過，會不會再跟宋米秦聯絡？她說：「應該很難吧！」