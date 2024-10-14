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▲李珠珢坐在球場旁休息放鬆，被拍到抖腳、吐舌頭的畫面，讓網友忍不住調侃她是「可愛的屁孩」。（圖／翻攝抖音）

▲李珠珢的IG沒有追蹤任何人了，疑似刻意清空。（圖／李珠珢IG）

南韓起亞虎啦啦隊人氣成員李珠珢擁有媲美AI的神級美貌，加上動人的舞感及穠纖合度的好身材，讓她成為各大啦啦隊爭相拉攏的人才，更幾度被傳將來台發展。近日抖因上一段1分多鐘的李珠珢側拍影片，也吸引390萬人朝聖；只見李珠珢放空時時而抖腳，時而用舌頭舔嘴唇、四處張望，超萌舉動融化粉絲，更被網友調侃是「可愛的屁孩」。年僅20歲的李珠珢擁有白皙皮膚、圓滾滾的大眼睛，搭配170公分的身高，讓她在一眾啦啦隊員中顯得格外亮眼。平常在球場上保持女神風範的她，放鬆下來其實非常像小孩子；日前就有粉絲側拍李珠珢在球場休息的影片，只見她放空發呆時一邊抖腳，一邊四處張望，還不時用舌頭舔嘴唇，比起女神看起來更像小女孩。該段影片時常約1分鐘，在抖音上吸引眾多粉絲重複播放觀看，共有390萬人次朝聖，影片也不斷被轉發到各大社群平台，粉絲都被李珠珢私下的可愛模樣融化，紛紛留言：「看了很可愛耶，更喜歡她了」、「她很年輕，坐不住很正常啊」、「19歲（實為20歲）本來就是小孩，她是去賺大學打工費的喔」、「早晚會進攻影視圈」、「可愛的小屁孩」。目前李珠珢的IG已經有103萬粉絲追蹤，但她的帳號卻沒有反追蹤任何對象，疑似特意清空過了，此舉也引起眾多網友猜測，因為這是韓國經紀公司談條件時，經常提出的要求之一。另外，李珠珢的學姐李多慧在來台灣前，也曾做出這項舉動，因此也有網友認為，李珠珢很可能是要來台灣了，相當期待李珠珢下一步動向，但李珠珢方面目前沒給出明確回應。